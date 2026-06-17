След обявената забрана на социалните мрежи във Великобритания – все повече гласове за подобни мерки и в България. Според преподаватели социалните мрежи се отразяват негативно на успеха на учениците. Възможно ли е подобно ограничение и у нас?

Наталия е майка на две деца, които нямат нито телефони, нито социални мрежи. "Изобщо никой не ми дава и не ми купува телефон. Аз и не искам да имам", твърди 11-годишната Вероника.



По думите ѝ социалните мрежи са безсмислени. В училище обаче понякога среща трудности. "Дразни ме, защото децата седят и си играят на телефоните, а аз не правя нищо, защото те си играят на телефоните. И аз нищо не мога да направя", твърди Вероника.

"Контрол няма как да не се налага. Опитваме да възпитаваме децата си – и нашите, и тези, които са около нас, на самоконтрол", твърди Наталия, родител.

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Според учители и директори социалните мрежи са пряко свързани с ниски резултати. "То е очебийно – това е голямата промяна между децата сега и децата преди 15 години. Повече от пет минути не могат да се съсредоточат – в някакъв текст, в някаква работа", твърди Асен Александров, председател на Сдружението на директорите в средното образование.



Но смятат, че забрана би могла да се въведе. И възрастта на децата да се следи с дигитални портфейли. "На всяко дете отговаря точно един номер, с който той може да влезе – не че не се заобикаля това в тези държави, но все пак е някаква преграда", заяви Александров.



Според специалистите децата са особено уязвими, тъй като получават големи количества допамин, без да е достатъчно развито рационалното им мислене. "Те са привлечени от всичко. И много по-бързо получават това удоволствие, когато действат предимно и само емоциите и няма потискането от този рационален мозък", посочва психологът Александра Петрова.

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По този начин от активно любопитство у подрастващите се стига до пасивно възприятие. "Ти просто искаш нещата да идват лесно – да не ги мислиш. Така или иначе, те са пред теб – на един или два клика разстояние. Тук много деца са ми казвали: "Ми какво? Ние така или иначе си знаем, че сме брейнрот", твърди психологът.



В момента се обсъжда възможността социалните мрежи да бъдат забранени за деца под 16 години и в България.

Стажант-репортер: Виктория Караиванова

Редактор: Станимира Шикова