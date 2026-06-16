Британското правителство ще забрани достъпа до социални мрежи за деца под 16-годишна възраст. Новината беше потвърдена от премиера Киър Стармър, който аргументира решението с нарастващите опасения за влиянието на платформите върху психичното здраве и развитието на подрастващите.

Очаква се ограниченията да влязат в сила от следващата година и да засегнат най-популярните социални мрежи, сред които YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok и X.

Великобритания забранява достъпа на деца под 16 години до социалните мрежи

Според британските власти децата прекарват прекалено много време в социалните мрежи, което се отразява негативно на обучението, концентрацията и общуването им в реалния свят.

Проучвания показват, че деца на възраст между 8 и 14 години прекарват средно по около три часа дневно в подобни платформи, въпреки че повечето от тях официално не допускат потребители под 13 години.

Учители предупреждават, че все по-често се сблъскват с ученици, които трудно се концентрират, проявяват агресия и не спазват правилата за използване на мобилни телефони в училище.

Освен социалните мрежи, британското правителство обмисля ограничения и за някои онлайн игрови платформи, които позволяват чатове, стрийминг и контакт с непознати хора. Причината са случаи на онлайн тормоз, сексуална експлоатация и дори самоубийства, свързвани с комуникация чрез подобни платформи.

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Обсъжда се и въвеждането на своеобразен „вечерен час“ за по-големите ученици на възраст между 16 и 17 години, който да ограничи използването на социални мрежи в късните часове.

Един от най-големите въпроси е как реално ще бъде прилагана забраната. Британското правителство иска технологичните компании да въведат по-строги механизми за проверка на възрастта. Сред обсъжданите варианти са лицево разпознаване с помощта на изкуствен интелект, както и потвърждаване на самоличността чрез документ или банкова карта.

Според властите това е единственият начин ограниченията да бъдат ефективни.

Големите технологични компании вече изразиха несъгласие с мярката. Според тях подобни забрани трудно могат да бъдат наложени на практика, тъй като децата често намират начини да ги заобикалят. Компаниите предупреждават и за рискове, свързани със събирането на лични данни и проверката на самоличността на потребителите.

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Подобни ограничения вече бяха въведени в Австралия, а други държави също подготвят законодателни промени. Сред тях са Франция, Испания, Дания и Гърция. Канада, Бразилия и Индонезия също обсъждат или въвеждат мерки за ограничаване на достъпа на деца до социални мрежи.