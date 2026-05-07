Социалните мрежи се превръщат във все по-сериозен фактор за начина, по който децата общуват, учат и възприемат света. Темата беше във фокуса на предаването „Челюсти”, където директорът на 119-о училище в София Диян Стаматов и детският психолог Димитрина Проданова коментираха дали ограниченията върху дигиталния достъп на подрастващите са необходима стъпка и какви рискове крие свръхлибералният подход към технологиите.

„Това, което в момента се случва, е резултат от едно много либерално отношение към дигиталните платформи“, заяви Стаматов. “Трябва да има забрана на мобилните устройства в училище, особено за по-малките ученици, защото телефоните водят до разконцентриране и липса на критично мислене. Процесът ще бъде много бавен и труден, но е необходим, ако образованието и комуникацията между децата трябва да бъдат запазени”, смята той.

Норвегия готви забрана за социални мрежи за деца под 16 години

Детският психолог Димитрина Проданова също предупреди за опасностите от прекомерното стоене в социалните мрежи, но призова да не се стига до крайности. „Човек е настроен да търси лекото и тези малки хапчици допамин. Децата естествено посягат към бързото удоволствие, което екранът предлага. Проблемът обаче е не само в технологиите, а в липсата на алтернатива и родителски контрол. Родителите вече осъзнават, че свръхлибералният подход чупи децата“, заяви Проданова. Тя припомни, че частта от мозъка, отговорна за преценката на риска, се развива едва след 20-годишна възраст, затова децата трудно могат сами да определят границите си онлайн.

