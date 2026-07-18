Границата мижду България и Сърбия край Белоградчик е отворена за свободно преминаване за три дни. Поводът е традиционният международен събор "Кадъ Боаз".

Започва Националният фолклорен събор пред пещера Леденика

Събитието се провежда на прохода между белоградчишкото село Салаш и сръбското Ново Корито. То събира хиляди посетители, а традицията е на повече от век. На самата граница има фолклорни изпълнения на състави от България и Сърбия. "В рамките на три дни през годината ние се събираме заедно и махаме границата. По този начин отново сме заедно с тези два братски народа", заяви кмътът на Белоградчик Боян Минков.