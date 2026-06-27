Започва Националният фолклорен събор пред пещера Леденика във Врачанския Балкан. Традиционно той се провежда в два поредни дни, като кулминацията е Северняшката сватба на връх Балкана.

В първия ден днес, освен надпявания, атракции, забавления и различни конкурси, ще има нещо много вкусно и автентично - лютика.

Пълнени чушки с боб, лютика и баници с тиква: В Берковица приготвят вкусни ястия от цялата страна

„Приготвили сме печени чушки, печен домат, магданоз, чесън и, накъде без една хубава питка, за да се насладим на тази лютика”, казва шеф Георги Лападатов.

Как се прави лютика – гледайте във видеото.