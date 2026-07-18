Цистерна се е запалила тази сутрин на автомагистрала „Тракия“ в участъка между Пловдив и Пазарджик. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

По информация на БНР пожарът е възникнал на 107-ия км в посока Бургас. На място са изпратени екипи на пожарната и полицията, а огънят е потушен.

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Първоначално движението в участъка беше затруднено, като трафикът се осъществяваше само в изпреварващата лента под контрола на екипи на „Пътна полиция“.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ впоследствие съобщиха, че движението в участъка вече е възстановено.

Редактор: Иван Иванов