Снимка: Летище Бургас/Андон Илиев
Никога преди това той не е кацал на българско летище
Летище Бургас записа още един исторически момент в своята авиационна история. За първи път на пистата кацна легендарният Airbus Beluga ST – един от най-разпознаваемите и необичайни товарни самолети в света.
Това беше не само първото му посещение в Бургас, но и първото кацане на Airbus Beluga на българско летище изобщо, информират от администрацията.
Снимка: Летище Бургас/Андон Илиев
Beluga ST е разработен на базата на Airbus A300, като фюзелажът му е специално модифициран за превоз на извънгабаритни товари.
Снимка: Летище Бургас/Андон Илиев
Машината е създадена от Airbus, за да транспортира големи самолетни компоненти между производствените бази на компанията в различни европейски държави като от този емблематичен модел са произведени едва пет самолета.
Снимка: Летище Бургас/Андон Илиев
"Подобни посещения превръщат всеки ден на летището в специален момент за всички любители на авиацията и оставят още една незабравима страница в историята на Летище Бургас", пише още в съобщението.
Снимка: Летище Бургас/Андон Илиев
Снимка: Летище Бургас/Андон Илиев
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни