При акция на СДВР арестуваха 24-годишен мъж с кокаин, метамфетамин, марихуана и фентанил в столичния квартал "Слатина". Задържаният е с условна присъда за разпространение на дрога. Голяма част от наркотичните вещества са били държани в тайник в радио на кола. Това е трети подобен арест в рамките на седмица.

Задържаха мъж и жена за притежание на рекордно количество фентанил в София (СНИМКИ)

"У задържания са намерени около 20 дози кокаин, 18 дози метамфетамин и 3 дози от марихуана. Дрогата е било предвидено да бъде разделена в по-малки дози. У него дса открити и 2 пакетчета с кафяво прахообразно вещество. Най-вероятно се касае за фентанил", заяви главен инспектор Александър Нецов, началник на сектор ”Противодействие на криминалната престъпност” към Първо районно управление на СДВР.

Той допълни: "При нас има задържани още две лица за разпространение на наркотични вещества. Единият - 43-годишен мъж, е така нареченият "готвач" в квартал "Слатина" . На адреса, на който живее, е установена домашна лаборатория за дрога".

Редактор: Станимира Шикова