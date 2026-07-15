Софийският градски съд не уважи искането за по-лека мярка, подадено от Траян Филипов, вторият обвиняем за катастрофата с автобус на "Челопешко шосе". Съдебният състав прие, че съществува реална опасност задържаният да извърши престъпление, ако бъде пуснат на свобода. Като мотиви бяха посочени доказателствата, че мъжът е управлявал кола в населено място със скорост от около 140 км/ч при разрешени 60 км/ч, в район на кръстовище, пешеходна пътека и спирка на градския транспорт. Той познавал добре участъка, но въпреки това не съобразил поведението си с пътната обстановка.

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Съдът прие, че към настоящия момент няма опасност да се укрие. Не са събрани и достатъчно доказателства по обвинението за хулиганство.

Според съдебния състав не може да се направи обоснован извод за връзка между колата на Филипов и катастрофата с другия автомобил и автобуса на градския транспорт. От новосъбраните доказателства и част от свидетелските показания се установява, че не е имало съприкосновение между двата автомобила.

Снимка: Булфото

Определението не е окончателно и подлежи на обжалване пред САС. Ако има такова, заседанието по него ще се проведе на 23 юли.

Първото решение на магистратите Филипов чу в болничната си стая, тъй като здравословното му състояние не позволяваше да се яви в съдебната зала. Преди месец магистратите приеха, че няма опасност той да се укрие, но може да извърши ново престъпление.

Снимка: Булфото

Тогава служителите на Темида отбелязаха, че не могат да бъдат направени категорични изводи за провеждане на нерегламентирана гонка между двата автомобила - този на Траян Филипов, който се разполови след инцидента, и на Васил Филипов, който се заби в автобуса.

Снимка: Булфото

Според съдебния състав липсват доказателства, че Траян Филипов е засякъл или ударил другия водач, както и че носи отговорност за действията на Васил Филипов. Липсвали и доказателства за извършване на опасни маневри или хулигански действия извън значителното превишаване на скоростта. За това престъпление законът предвижда затвор от 4 до 12 години.

Редактор: Никола Тунев