Задържаха мъж и жена за притежание на голямо количество наркотици. По информация на СДВР мъжът е криминално проявен.

Иззети са общо над 55 килограма наркотици - 10 кг фентанил, 3 кг кокаин и така нареченият „кристал” около 30 кг, както и марихуана. За първи път на територията на София е иззето толкова голямо количество фентанил. Открити са 2 автомата е 2 пистолета.

„Специализираната полицейска акция е проведена в къща с дворно място в квартал „Орландовци”. Задържаният 50-годишен мъж е с криминално минало, а 55-годишната жена няма предишни криминални прояви. Обръщам внимание на задържаното количество фентанил, което е прецедент за територията на столицата, така че операцията ни днес предотвратява доста инциденти с наркозависими. Апелирам хората да не използват това вещество, защото то просто убива”, каза директорът на СДВР Любомир Николов. Той обърна внимание, че по статистика, в САЩ на всеки 6 минути умира по едни наркозависим човек, използващ фентанил.

Претърсванията продължават ще бъдат проверявани други адреси.

