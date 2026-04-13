Посланието в Светлата седмица са думите на - „Аз съм светлината на света.” Мракът не съществува. Затова в първия ден след Възкресението, в който четем Евангелието, идват и думите на Св. Йоан Богослов, че Господ, който беше светлина, дойде на света и се въплъти в човешки образ. Това разказа предстоятелят на храм „Преображение Господне“ ставрофорен иконом Василий Сарян в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS.

„Бог е просветляваща светлина, затова и Вселената съществува. Денят, в който Господ се въздигна, той се преобрази в светлина. Затова, след Възкресението, светлината стана достъпна за нас в този свят”, каза още отецът.

Започна Светлата седмица

„Ние не можем да познаем Бог, но можем да познаем божествената светлина чрез Иисус Христос”, допълни още отецът.

