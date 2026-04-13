Гигантски паметник в чест на плъх-сапьор, спасил десетки човешки животи, бе открит в Сием Рийп, съобщи BBC News. Монументът е посветен на Магава - обучен гигантски плъх-хамстер, който е помогнал за откриването на над 100 противопехотни мини.

Каменната статуя е представена официално по повод Международния ден за информираност за минната опасност. Магава е работил в Камбоджа от 2016 г., като в рамките на петгодишната си кариера е разчистил над 141 000 квадратни метра замърсена с експлозиви територия.

Проблемът с противопехотните мини остава сериозен за страната. Над един милион души все още живеят и работят в райони с невзривени боеприпаси. Именно затова обучените плъхове се оказват изключително ефективни. Те разполагат с отлично обоняние, което им позволява да откриват експлозиви, а ниското им тегло ги предпазва от задействане на мините.

Освен за разминиране, подобни животни вече намират приложение и в спасителни операции. Специално обучени плъхове, оборудвани с камери, микрофони и устройства за проследяване, могат да откриват оцелели в зони на бедствия и да сигнализират на спасителните екипи.

