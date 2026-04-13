Джон Бърнтол отново ще сее хаос в „Наказателят: Последно убийство“ - специален епизод на Disney+, създаден около любимия на феновете отмъстител, когото той изигра за първи път в Netflix преди десетилетие. Без меко рестартиранена историята, той просто продължава оттам, откъдето е спрял.

След завръщането на Бернтол като Касъл в първи сезон на Daredevil: Born Again стана ясно, че актьорът ще бъде хедлайнер на свой собствен самостоятелен специален епизод. „Това е като история, изпълнена с оръжия, но също така притежава целия патос и емоция, които искате от история на Франк Касъл“, каза Брад Уиндербаум, ръководител на Marvel Television.

Рейналдо Маркъс Грийн е режисьор на продукцията, а сценария е дело на Бернтал и Грийн. Двамата са работили заедно по сериала на HBO „We Own This City“.

Това, което предстои да излезе на екран, изглежда мрачно, насилствено и напълно опустошително. Официалният логлайн на „Наказателят: Последно убийство“ гласи: „Докато Франк Касъл търси смисъл отвъд отмъщението, неочаквана сила го дърпа обратно в битката".

Официалният трейлър на епизода излезе на 9 април. Той започва с Франк, който е сам и преследван от призраци и спомени. Виждаме Франк отново в действие - да скача през огън, да се изправя срещу въоръжени врагове и без колебание да поставя себе си между опасността и цивилните. Трейлърът завършва с Франк в екипировката си на Наказателя, вдигащ пистолета си и стреляйки право към камерата.

Епизодът ще излезе на екран на 12 май.