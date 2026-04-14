Във втория ден от Светлата седмица и третия ден от Възкресение Христово днес православната църква отдава почит на Божията майка.

По случай празника Българският патриарх Даниил ще оглави тържествена Света литургия в Роженския манастир.

Традициите след Великден: Поздравяваме се с „Христос Воскресе“ 40 дни - до Спасовден

Както през останалите дни след Великден, службите и песнопенията в храмовете са празнични. Поздравът „Христос Воскресе” ще се чува по време на богослуженията в продължение на 40 дни след Великден – до Възнесение Христово.

