Петима души са задържани при разкриването на нова схема за купуване на гласове, съобщи и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев във Facebook. По случая е започнало разследване, след като сигнал е подаден на телефон 112.

Схемата е извършвана чрез популярна платформа за онлайн разплащане, където на избиратели са били превеждани по 50 евро срещу глас за конкретна политическа партия. Задържаните са признали по време на разпит, че са съдействали на желаещите да открият сметки в платформата, чрез които да получат парите.

Задържаха кмет на село по подозрения за купуване на гласове

Сигналът е подаден от свидетел, който съобщил, че група лица събират лични карти на граждани и им предлагат пари срещу вот. При последвалата акция полицията е установила седем души, свързани със схемата, както и два автомобила, използвани за организацията. При обиските са открити 2050 евро в брой, основно в банкноти от 10 и 20 евро. Намерени са още 25 мобилни телефона и голям брой предплатени SIM карти, използвани за комуникация и координация.