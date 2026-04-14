Специалният представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество Кирил Дмитриев заяви, че решението на Европейската комисия да се откаже от руските енергийни доставки няма да бъде забравено от европейските граждани.

В публикация в социалната мрежа X той коментира: „европейците, които останаха без гориво, без климатик и без работа, ще запомнят решенията“ на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас.

Изявлението му е в отговор на позицията на Урсула фон дер Лайен, че „най-евтината енергия е тази, която не се консумира“.

Ursula on refusing to use reliable and affordable Russian energy: “The cheapest energy is the one you don’t use.” Smart? 🤷‍♂️



Europeans with no fuel, no AC, sitting at home without work will remember the decisions of Russophobic Ursula & Kaja. https://t.co/pETWrKrKZv — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) April 14, 2026

По-рано Дмитриев призова европейските държави да признаят, по думите му, допуснати грешки в енергийната и геополитическата политика, да променят ръководството на ЕС и да преразгледат отношенията си с Русия.

