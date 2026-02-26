Специалният представител на руския президент Владимир Путин за икономическото сътрудничество с други страни Кирил Дмитриев се срещна в четвъртък с делегацията на САЩ на преговорите с Украйна с Женева, предаде ТАСС.

По-рано руски медии съобщиха, че Дмитриев е пристигнал в хотел "Четири сезона". Той си тръгна от там след два часа.

Специалният руски пратеник е в Маями за среща с представители на САЩ

На излизане от хотела, специалният пратеник на Путин отказа да говори пред журналисти. По-рано източник на ТАСС каза, че Дмитриев планира да продължи икономическите преговори със САЩ в швейцарския град.

Американска и украинска делегация преговаряха в хотел "Четири сезона" в Женева около четири часа.

Редактор: Станимира Шикова