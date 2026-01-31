Специалният пратеник на руския президент Владимир Путин за инвестиционно и икономическо сътрудничество Кирил Дмитриев съобщи в социалната мрежа Instagram, че е пристигнал в американския град Маями.

Планираната среща на Дмитриев с представители на правителството на САЩ е започнала в 8:00 ч. местно време (15:00 ч. българско).

Reuters съобщи по-рано, че Дмитриев ще посети Маями на 31 януари за срещи с членове на президентската администрация на САЩ.

Това посещение се състои преди новия кръг от преговори между Москва и Киев в Абу Даби, насрочен за неделя, 1 февруари. Тристранна среща се проведе за последно на 23-24 януари.

Участието на САЩ в новата среща в ОАЕ е възможно, подчерта преди дни държавния секретар Марко Рубио. Той обаче уточни, че пратеникът на президента на САЩ Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Къшнър този път няма да присъстват на срещата.

Кремъл от своя страна заяви, че Москва не няма да обсъжда публично никакви документи, смятайки, че преговорите трябва да продължат при закрити врата.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в четвъртък, че руският му колега Владимир Путин се е съгласил по негова молба Русия да не нанася удари в Украйна по столицата Киев и други градове за една седмица заради рекордните студове.

