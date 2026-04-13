Идеята за него се ражда като част от дългогодишното приятелство между изпълнителките и общия им музикален път
Народните певици Ива и Велислава Костадинови, заедно с оперния талант Гергана Николаева, представиха новата си съвместна песен „Благодаря“ в ефира на „Социална мрежа“. Проектът обединява фолклор и класическо пеене, като по думите на Николаева идеята е била „да съберат изкуството в едно“ и да покажат, че музиката няма граници.
Посланието на песента е свързано с вярата и благодарността, както за трудните, така и за щастливите моменти в живота. „Всеки човек има своя лична битка. С тази песен искаме да вдъхнем кураж и да напомним, че Бог помага“, споделят Ива и Велислава. Те допълват, че композицията е и личен акт на признателност - към силата, която дава светлина и показва пътя в трудните моменти.
Традициите след Великден: Поздравяваме се с „Христос Воскресе“ 40 дни - до Спасовден
Идеята за „Благодаря“ се ражда постепенно, като част от дългогодишното приятелство между изпълнителките и общия им музикален път. Проектът преминава през различни творчески етапи, докато намери своя финален облик, в който естествено се вплитат различните стилове. Видеоклипът към песента също носи символика, като включва автентични елементи и специални накити.
Песента излиза в навечерието на Великден - празник, който изпълнителките определят като един от най-важните в християнската традиция. „Това е време, в което човек трябва да се върне към себе си и да бъде благодарен“, казва Велислава, а Гергана допълва, че това е „много светъл празник, сякаш животът започва отначало“. За Ива вдъхновение в творчеството остава и майчинството. За нея синът й е извор на вдъхновение за песните, създадени през този период.
