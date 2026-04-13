Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран иска да сключи споразумение, но той няма да приеме никаква договорка, която позволява на Техеран да притежава ядрено оръжие, предава „Ройтерс”.

Тръмп каза, че преговорите са стигнали до задънена улица по въпроси, свързани с ядрената програма. Той добавя, че е започнала „блокада“ на кораби, преминаващи през Ормузкия проток.

Влезе в сила блокадата на трафика през Ормузкия пролив към ирански пристанища

Тръмп заяви още, че от Иран са „се обадили тази сутрин“ и „искат да постигнат сделка“. „Ройтерс” отбеляза, че не може потвърди незабавно това твърдение по независим път.

„Иран няма да има ядрено оръжие. Не можем да позволим на една държава да изнудва или да притиска света”, каза Тръмп пред журналисти в Белия дом.

Редактор: Ина Григорова