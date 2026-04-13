В 17:00 часа влезе в сила блокадата на трафика през Ормузкия пролив към ирански пристанища. Ограничението се налага от американския боен флот. Дотук се стигна, след като преговорите в Исламабад между САЩ и Иран приключиха без резултат. Така крехкото двуседмично примирие остава под въпрос.

Американското централно командване уточнява, че блокадата се отнася за всички плавателни съдове, които влизат и излизат от иранските пристанища или крайбрежните райони на ислямската република. На всички кораби, плаващи към и от пристанища в други държави, ще бъде позволено да прекосяват свободно Ормузкия проток.

Заради обявената блокада цената на петрола отново се покачи над 100 долара за барел. А индексите по световните борси отчетоха спад.