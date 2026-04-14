Във вторник времето над страната ще бъде предимно слънчево със слаб вятър от югозапад. Минималните температури ще са между 4 и 8 градуса, а максималните – от 16 до 20 градуса, за София около 17.

Над Черноморието ще бъде слънчево, като на места ще се образува ниска облачност. Вятърът ще е умерен от югоизток. Максималните температури ще са около 13 градуса, температурата на морската вода – около 10 градуса, а вълнението на морето ще достига до 3 бала.

В планините също ще бъде слънчево. На места са възможни временни увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Вятърът ще е умерен от югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще е около 11 градуса, а на 2000 метра – около 2.

