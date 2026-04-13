Семейна музикално-танцова формация „7/8“ представи авторска песен, създадена специално за Великден, с която отправи пожелания за здраве, радост и празнично настроение към зрителите на предаването „Здравей, България“.

Формацията обединява учители по музика, техните деца и най-възрастния член на семейството – дядото, който с усмивка и ритъм на тъпан придава допълнителен колорит на изпълненията. Макар в ефир да не присъства, той остава важна част от музикалната традиция на семейството.

Идеята за песента се ражда от желанието да се съхранят българските обичаи и да се предаде празничният дух на новите поколения. Авторите подчертават, че чрез музиката си искат да напомнят, че Великден е време за споделеност, семейни традиции и почивка от ежедневните грижи.

Освен музика, участниците в формацията споделят и част от празничната си домашна подготовка - традиционни ястия като домашно кисело мляко, козунак по стара семейна рецепта и боядисани яйца. Всичко това е част от общото послание за съхраняване на българските традиции и предаването им между поколенията.

Песента, изпълнена на живо в ефира на сутрешния блок, носи закачлив и празничен характер с припев, който приканва към празнуване, трапеза и хоро. Авторите споделят, че тя вече се изпълнява и в училищна среда, където помага на учениците да се запознаят с музиката и обичаите по по-достъпен и забавен начин.