Мария Илиева и Ваня Монева: За семейните традиции, магията на музиката и общата сцена
Мими Иванова за вярата като спасение, „небесния хор“ и урока по прошка
Музиката обединява България и Австрия в благотворителен концерт във Виена
Легендарната група "Клас" отбелязва 40 години на сцената
Зад успеха на една млада певица: Историята на Сирма срещу тормоза в училище
Мона: GEN Z фолклорът като лична мисия и ново звучене
Идеята се ражда от желанието да се съхранят българските обичаи и да се предаде празничният дух на новите поколения
Семейна музикално-танцова формация „7/8“ представи авторска песен, създадена специално за Великден, с която отправи пожелания за здраве, радост и празнично настроение към зрителите на предаването „Здравей, България“.
Формацията обединява учители по музика, техните деца и най-възрастния член на семейството – дядото, който с усмивка и ритъм на тъпан придава допълнителен колорит на изпълненията. Макар в ефир да не присъства, той остава важна част от музикалната традиция на семейството.
Идеята за песента се ражда от желанието да се съхранят българските обичаи и да се предаде празничният дух на новите поколения. Авторите подчертават, че чрез музиката си искат да напомнят, че Великден е време за споделеност, семейни традиции и почивка от ежедневните грижи.
Благодатният огън слезе в храма на Божи гроб в Йерусалим (ВИДЕО+СНИМКИ)
Освен музика, участниците в формацията споделят и част от празничната си домашна подготовка - традиционни ястия като домашно кисело мляко, козунак по стара семейна рецепта и боядисани яйца. Всичко това е част от общото послание за съхраняване на българските традиции и предаването им между поколенията.
Песента, изпълнена на живо в ефира на сутрешния блок, носи закачлив и празничен характер с припев, който приканва към празнуване, трапеза и хоро. Авторите споделят, че тя вече се изпълнява и в училищна среда, където помага на учениците да се запознаят с музиката и обичаите по по-достъпен и забавен начин.
