Десет години след смъртта на легендарния музикант Дейвид Боуи, ново мултимедийно шоу в Лондон пресъздаде емоцията от неговите живи изпълнения. Продукцията „Дейвид Боуи: Не си сам“, предложи потапящо преживяване, съчетаващо театър, документалистика и концертна атмосфера.

Събитието се проведе в специално пространство за модерно изкуство в Лондон. Там се показаха архивни материали на Боуи - редки кадри от концерти, снимки и ръкописни текстове. Всичко беше проектирано върху четири стени с височина 11 метра. Основната цел беше да се даде шанс на хората, които никога не са виждали Боуи на сцена, да усетят неговата енергия и присъствие.

