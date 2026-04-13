Гражданската инициатива „Аз за теб, ние за тях“ е създадена с мисията да насърчава активното гражданско участие в почистването на столични булеварди. С усмивка и ръкавици в ръце - така десетки граждани превръщат свободното си време в кауза. Те вярват, че промяната започва от всеки един от нас и че чистият град е обща отговорност, а не само задължение на институциите.

„Аз за теб, ние за тях“ е гражданска инициатива, която обединява хора, вярващи, че здравето започва от средата, в която живеем. "Инициативата започва от нашия приятел Дамян. Той реши да ни събере чрез социалните мрежи, като има желание да събере група от хора, която да е полезна за обществото, и всички заедно да измислим как може да направим нещо полезно, да привлечем повече хора, които да ни помагат с нашата мисия", разказа Тончо.

Доброволци чистят улиците на София заради кризата с боклука

По думите му идеите били много. "В началото мислехме да боядисваме сгради, спирки, но решихме, че трябва да се започне отнякъде с нещо, което е по-лесно и всъщност е голям проблем, а именно почистването. Така избрахме да започнем със "Симеоновско шосе", защото е един от най-мръсните и задръстени булеварди", добави доброволецът.



"Организацията стартира в края на миналата година, като първите ни изяви бяха този март", обясни Теодор.

Кризата с боклука - как жителите на столичните квартали се справят със ситуацията

Алберто допълва: "Стартирахме 5-6 души в група, но тя нарасна и в момента работим 8-10 души. На организираните мероприятия се събираме 20-30, като на последното чистене ни съдейства общината и събрахме 40-50 души".

Столичната община също се включи в последната им акция по почистване. "Дамян направи връзката с Общината. Той ходи на срещите, той помогна цялото това нещо да се случи – да помогнат за популяризацията на цялата инициатива. Разпространяват информация, помогнаха ни с камиони, с водоноски и с човешки ресурс", заяви Алберто.

Стажант-репортер: Пламена Димитрова

Редактор: Станимира Шикова