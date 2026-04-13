Водно такси ще свързва българския град Тутракан и румънския Олтеница, съобщават от местното сдружение за развитие на туризма. Услугата е подходяща за любители на природата и предлага неповторимо приключение по река Дунав и нейните живописни брегове. Таксито ще може да се заяви от 18 април нататък.

Тутраканският регион е сред онези нешлифовани перли, които ще се запечатат дълбоко в сърцето, четем в сайта на Сдружението за развитие на туризма в района на Тутракан. Срещата на реката с плодородната земя е запазила в голяма степен поречието на Дунав в района диво. Няма ги шумните пристанища и лъскавите яхти, но затова пък човек може да види, подредени като в броеница, колоритни рибарски лодки.

Около Тутракан река Дунав се разлива спокойно и величествено, а множество острови, пясъчни коси, заливни гори и блата са дом на впечатляващо биоразнообразие. Голяма част от района попада в мрежата "НАТУРА 2000" и множество защитени местности.