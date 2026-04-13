Поредно поскъпване на дизела у нас отчита Националната агенция за приходите. По данни на администрацията към 12 април, неделя, средната цена на горивото на българските бензиностанции вече достига 1.78 евро за литър. Това представлява увеличение от 2 евроцента в рамките на последните три почивни дни.

В последния работен ден преди Великден дизелът се е продавал средно за 1.76 евро за литър. На 10 и 11 април цената се е повишила до 1.77 евро, а от вчера е достигнала актуалното ниво от 1.78 евро за литър.

Колко ни струва тази година голямото празнично пътуване?

При бензин A95Н средната цена към момента е 1.48 евро за литър, сочат още данните на НАП.