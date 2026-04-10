Колко ни струва тази година голямото празнично пътуване? За пример взимаме разстоянието София – Бургас. Това са 383 километра по магистрала „Тракия”.

Ако през 2025 г. лек автомобил с разход е 8 литра на 100 км е пътувал това разстояние, цената е била:

►За дизелов автомобил – 37,99 €

►За бензинов автомобил – 37,68 €

През 2026 г.:

►За дизелов автомобил - 53,93 €

►За бензинов автомобил - 45,65 €

Докога цените на горивата ще останат толкова високи? Отговорът е в Ормузкия проток, който продължава да е на практика блокиран.

В Пакистан предстоят преговори между САЩ и Иран. Вицепрезидентът на Съединените щати Джей Ди Ванс, който ще присъства на тях предупреди, че Техеран не трябва да се опитва „да прави номера”. Въпреки обявеното примирие, ситуацията остава несигурна. Иран твърди, че продължаващите израелски бомбардировки в Ливан са нарушение на условията на примирието, а американският президент Доналд Тръмп изрази недоволство, че Ормузкия пролив остава практически затворен.

