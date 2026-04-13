Снимка: БТА, архив
Сега идва нашият момент в България, пише служебният министър-председател
Служебният премиер Андрей Гюров е поздравил Петер Мадяр за изборния резултат в Унгария.
„Поздравих и гражданите на Унгария, които заявиха волята си с рекордна активност и показаха на Европа, че демокрацията не е просто урна с бюлетини. Тя е непреклонният глас на хората, който казва: Тук сме, грижа ни е”, написа във Facebook Гюров.
„Вярвам, че истинската сила на една държава не се измерва само с институциите, а с гражданското ѝ общество - хората, които питат, които изискват, които не се отказват. Европа не е география и финансови фондове. Тя е избор. Избор да бъдем заедно в ценностите си. Да пазим свободата. Да отстояваме достойнството”, пише още Гюров.
Мадяр: Унгария не е ничий васал, освободихме родината от Орбан
Редактор: Ина Григорова
