История, която звучи като административен парадокс, разказва Деян Димитров от Бургас. От края на 2024 година той започва да получава електронни фишове за нарушения, извършени с автомобили, които не притежава, не е управлявал и дори няма връзка с тях. Въпреки че първоначално приема ситуацията като единична грешка, с времето случаят се превръща в системен проблем.

Първите съобщения пристигат чрез популярно чат приложение и са за автомобил с регистрация от Ловеч. Димитров не обръща сериозно внимание, вярвайки, че става дума за техническа неточност. Година по-късно обаче започват да пристигат нови фишове - отново за същия автомобил, със същия размер на глобата.

В опит да изясни ситуацията, той подава сигнал към Министерство на вътрешните работи. Отговорът, който получава, е, че системата единствено обработва данни, подадени от институциите, и не може да съдейства. Следва проверка, разпоредена към полицията в Ловеч, но въпреки това фишовете не спират - напротив, дори се увеличават.

Случаят придобива още по-абсурден характер, когато след извършената проверка Димитров получава нова глоба - този път на по-висока стойност. По информация от местната полиция реалният собственик на автомобила не е открит, но негов близък потвърдил телефонния номер, на който се изпращат съобщенията. Така, на практика, чужди нарушения продължават да се „приписват“ на напълно несвързан човек.

В опит да се предпази, Димитров блокира съобщенията в чат приложението, но те започват да пристигат като SMS. Още по-изненадващо е, че вече става дума за различни автомобили, отново регистрирани в Ловеч.

Случаят поставя сериозни въпроси за работата на институциите и контрола върху данните в административните системи. Въпреки многократните сигнали и обещания за проверка, проблемът остава нерешен, а за потърпевшия ситуацията вече граничи с психически тормоз.

От полицията в Ловеч уверяват, че ще бъде сложен край на случая. Дали това ще се случи на практика, остава да разберем.