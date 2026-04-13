България е на първо място по смъртност в Европейския съюз и вече пета поредна година води мрачната класация според данни Евростат. Кои са рисковите фактори и кой е отговорен за собственото ни здраве? Темата в „Твоят ден” по NOVA NEWS коментира икономистът от Института за пазарна икономика Петя Георгиева.

"Ролята на пациента, разбира се, е ключова. Тя е много важна, тъй като всеки от нас се грижи за това как живее и какви избори прави в живота си. Това води до съответните здравни резултати. Като цяло има определени навици, които увеличават риска от различни заболявания. Пациентът има своята роля - той трябва да се грижи за себе си, преди да чака държавата да се погрижи за него. Но това не отменя ангажимента на държавата, която доста зле се справя с това да насочва пациентите по правилния път, да ги лекува и да им помага да преминават по-бързо през системата", обясни тя.

Неглижиране или проблеми в здравната система: Защо смъртността у нас е най-високата в Европа

България е на първо място по смъртност сред държавите в Европейския съюз, като стойностите са с над 50% над средните, изтъкна тя. "У нас умират около 15,6 на 1000 души, докато средно в ЕС те са около 10. Това показва колко силно смъртността е повлияна от различни фактори. Около една трета от тях са под влияние на човека - дали пуши, как се храни, дали се движи, дали употребява алкохол. Другите две трети са свързани с действията на държавата - от една страна лечението, от друга - превенцията и профилактиката", подчерта Георгиева.

На въпрос какво може да направи човек, за да подобри здравето си, тя беше категорична, че става дума за неща, върху които имаме контрол - тютюнопушене, алкохол, наднормено тегло. Има и други фактори - движение, спорт, начин на живот.

Георгиева изтъкна, че България е страната с най-висок дял на пушачи - около 37% по данни на Евростат, при средно 27 на сто в ЕС. "Проблемът е не само в дела, а и в количествата. Акцизите влияят върху цената и достъпа, но това е и европейска политика. Ролята на държавата е по-скоро в превенцията и образованието - да обясняват рисковете още в училище", изтъкна икономистът.

Тя беше категорична, че пациентът не бива да се стигматизира. "По-скоро трябва да има обяснение, информация и здравно образование, защото хората живеят в стрес и търсят начини да го намалят", посочи Георгиева.

В България хоспитализациите са изключително много - около 750 000 за първите три месеца и половина на годината. "Това е много висок процент. Той говори за начина, по който е структурирана системата - как се финансира, какви стимули съществуват и защо толкова хора минават през болниците. В много случаи пациентът лежи в болница, за да се направят изследвания, вместо те да се извършат амбулаторно", заяви Георгиева.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова