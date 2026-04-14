В петък в рубриката „Високо напрежение“ показахме нерегламентирана практика - хора със и без медицинско образование извършват венозни вливания или „коктейли“ с витамини, представяйки ги за абсолютно безопасни. От Министерство на здравеопазването подчертаха, че тези коктейли вероятно са комбинация от неразрешени за употреба лекарства. Нещо повече - от скритата камера на Татяна Йорданова стана ясно, че дори козметици слагат абокати на клиентите в салоните за красота.

"Имах възможност да изгледам репортажа. От него става ясно, че очевидно се касае за извършено нарушение". Това заяви в "Здравей, България" директорът на Изпълнителна агенция “Медицински надзор” д-р Атанас Атанасов. По думите му агенцията се е самосезирала и започва проверки на обектите, споменати в репортажа, за които се твърди, че извършват нерегламентирани вливки.

Разследване под прикритие: Как оператори в колцентър се представят за лекари

Доктор Атанасов уточни, че е останал изненадан от "това, което е видял, въпреки че по сайтове и в социалните мрежи може да се видят реклами на подобни процедури". "В случая в този репортаж-очевидно става дума за нерегламентирана практика, тъй като тези вливания не са били в лечебно заведение и са извършени от неправоспособни лица. Освен това най-вероятно са приложени лекарствени продукти, които не са разрешени за употреба в България", обясни Атанасов.

Той подчерта, че специално глутатионът, който беше споменат в репортажа - не му е известно да е лекарствен продукт, който да е разрешен за употреба на територията на страната. "А по отношение на витамини и други лекарствени продукти, за да разберем дали употребата им е правомеркан, трябва да си отговорим на три въпроса - кой извършва тази дейност, къде се извършва тя и какво съдържат съответните комбинации от лекарствени продукти, които се вливат?", подчерта иректорът на Изпълнителна агенция “Медицински надзор”.

И беше категоричен, че ако влизвката се извършва от неправоспособни лица, тоест не от лекар, медицинска сестра или акушерка и не в лечебно заведение, а в козметични центрове, спа центрове или фитнес клубове - се касае за нарушение. Доктор Атанасов направи уточнението, че сестрите и акушерките могат да извършват венозни вливания само по лекарско назначение.

Всички комбинации от лекарствени продукти, които се прилагат на пациенти, трябва да бъдат съобразени с кратката характеристика на продукта, т.е. да бъде извършено при определени условия, които са строго регламентирани. Освен това трябва да бъдат предписани от лекар. Всичко, което не е предписано от лекар и противоречи на кратката характеристика на лекарствения продукт, е нарушение, категоричен е той.

След разследване на NOVA: Прокуратурата повдигна две обвинения срещу лекаря, оперирал с фалшива диплома

Доктор Атанасов обясни какво означава "лекарството да е предписано от лекар“: "Трябва да има и определена документация. И това трябва да бъде с цел лечение, тоест да е с лечебна цел. Тогава можем да говорим за регламентирано и правомерно прилагане на лекарствените продукти".

"За да бъде установено какви вещества са вливани - трябва да се извършат проверки в конкретните обекти, за които става дума в репортажа. И тези проверки да бъдат съвместно с Изпълнителната агенция по лекарствата и с други институции, ако се касае не за лечебни заведения, а за обекти с обществено предназначение", категоричен е доктор Атанасов.

И уточни, че козметичните салони са под контрола на Регионалните здравни инспекции и те могат да налагат санкциите, предвидени в закона. "Те са различни в зависимост от вида на нарушението и степента му. Ако има данни за извършени медицински дейности, тази проверка може да бъде извършена и от Изпълнителната агенция „Медицински надзор“, а иначе, както казах, контролът е в компетенциите на Регионалните здравни инспекции. След този репортаж ние сме се самосезирали и ще бъде извършена проверка, включително и на трите обекта, които не бяха споменати конкретно в репортажа, но ще ги издирим по друг механизъм и ще бъдат проверени".

Целия разговор гледайте във видеото.