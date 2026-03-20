Една обикновена фирма за продажба на хранителни добавки или училище по измами? За мястото в репортаж за рубриката „Високо напрежение" в „Здравей, България" разказва човек, който е бил вътре.

Разследване под прикритие: Как оператори в колцентър се преструват на лекари

„Самият аз трябваше да приема, че трябва да лъжа и да мамя хората, за да им продам хранителни добавки - чрез сплашване”, споделя мъжът, пожелал да остане анонимен, защото се притеснява, че „мозъкът" на схемата все още е на свобода, без да е понесъл никакви последствия за всичко, което е вършил.

⇒ Какво представлява работата?

Обявата за работа звучи като мечтаното предложение. В комфорта на дома си, служител може да заработи над 3000 евро, стига да се научи как най-умело да продава хранителни добавки. Още по-директно казано - да плаши хората, че ако не купят няколко опаковки от продукта, ще се разболеят необратимо.

⇒ „Аз съм лекар, а вие – влошаващ се пациент”

Най-доброто обяснение за това какво наистина се изисква от служителите е в следния цитат:„Нашата основна задача е да стресираме клиента. Говорим за псориатричен артрит, за рак на кожата, инсулт, инфаркт... Единственото, за което не можем да говорим, е смърт. Това е малко извън лимита”.

Казва ни го Макс, или човек, който се представя за Макс. Той е обучаващ в тренинга, в който се внедри и репортерът на NOVA Татяна Йорданова, под претекст, че иска да работи в същия колцентър.

⇒ „Пенсионерите лъжат, че са бедни”

Това е едно от златните правила във фирмата. Йорданова бива запозната с него, след като пита дали не е твърде скъпо за един пенсионер да купува добавки за над 120 евро.

„Голямата част от пенсионерите имат апартаменти, които дават под наем. Имат и деца, които ги подпомагат финансово, нали? Това, че те ви казват, че нямат пари, е пълна лъжа. Сега нали дойдоха сметки за ток – по 100-150 евро и те ги плащат. Взимат пенсии от по 300 евро и дават 100-150 евро само за една сметка”, казва Макс.

⇒ „Аз съм вашият личен специалист”

Всички оператори са длъжни да предоставят на клиента телефонния си номер и да го уверят, че ще са на негово разположение по всяко време. Това, разбира се, е лъжа. След бърза проверка екипът на NOVA установи, че на въпросния номер не отговаря никой. Възрастните хора, попаднали в капана обаче, вярват, че след това обаждане, няма да има нужда да посещават друг, истински медицински специалист.

⇒ Как се влиза в този капан?

От обучението, в което Татяна Йорданова се внедри, става ясно, че обажданията не са към случайни хора. Всъщност всеки един от клиентите сам е подал заявка за продукта. С една уловка: клиентът вижда цената за една опаковка, която струва не повече от 20 евро. Попълва номера и имената си, за да поръча продукта, но истинската поръчка идва след обаждането от оператор. Той се представя за медицински специалист по съответната специалност, а след това убеждава човека насреща, че само една опаковка не би подействала. Ако клиентът обясни, че цената е твърде висока, „лекарят” започва да сплашва, като цитира различни тежки заболявания.

И тук идва другото златно правило:

„Нашата задача да направим всичко възможно, за да не позволим на клиента междувременно да разговаря съвс свои близки – те са нашият враг. Операторът не трябва да дава време на клиента да мисли”, казва обучаващият.

⇒ Реакция на институциите

От подготовката на първия материал на Татяна Йорданова по темата до момента две институции бяха потърсени от екипа ни. Българската агенция по безопасност на храните потвърди, че продаваните от въпросната фирма хранителни добавки не са регистрирани - т.е. не се продават легално в държавата ни.

ГДБОП и по-конкретно - отдел „Киберпрестъпност”, запознахме с един от свидетелите на тази измамна схема и получихме следния отговор:

Потърпевшите не могат да бъдат преброени. Авторите засега остават анонимни. А това училище за измами е фабрика за лъжи, функционирала дълго време под носа на държавата.

Как реагира обучаващият, Макс, след като го уведомихме, че е герой в разследването, вижте във видеото.