В навечерието на отбелязването на 150 години от Априлското въстание в Националния военноисторически музей е открита изложбата „Кървавият пламък на българския Великден 1876“, която представя оригинални знамена и оръжия на въстаниците. Експозицията цели да съхрани и предаде паметта за събитията от 1876 г., които остават ключов момент в българската история.
Посетителите могат да видят автентични бойни знамена, сред които осем оригинални експоната, използвани в подготовката и хода на въстанието. Част от тях са сред знамената, поръчани от революционера Георги Бенковски, както и Карловското знаме, свързано с дейността на Васил Левски и Карловския революционен комитет. На изложбата можем да видим и знамето на горнооряховските въстаници, ушито от членове на дружество „Просвета“, което по-късно намира пътя си до боевете при Шипка и Шейново по време на Руско-турската война.
Сред експонатите са и различни образци хладно и огнестрелно оръжие, които показват с какви средства българските въстаници са се изправили срещу Османската империя. Според уредника Славея Сурчева тези предмети свидетелстват за мащаба на саможертвата и за стремежа към свобода, въпреки неравните сили.
Изложбата поставя акцент и върху международния отзвук на събитията. По думите на заместник-директора на музея Деяна Костова, над 3000 статии в европейската преса свидетелстват за силната реакция след въстанието и за моралната подкрепа към българската кауза.
Експозицията е част и от инициативите, с които Националният военноисторически музей отбелязва своята 110-годишнина.
Стажант-репортер: Ивайла Върбанова
Редактор: Ралица Атанасова
