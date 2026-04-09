В „Здравей, България” съветникът по културните въпроси на премиера Искра Ангелова представи кампанията, посветена на 150 години от Априлското въстание. Слоганът ѝ е: "Свободата да избереш съдбата си сам".

"Това включва и активното гражданско участие - да отидеш и да гласуваш", подчерта Ангелова. Инициативата включва клипове, в които участват 13 обществени личности като Камелия Тодорова, номинираната за „Букър“ Рене Карабаш, писателката Здравка Евтимова, Орлин Павлов, Михаела Филева, Мария Илиева, Митко Кърнев от D2, актьорите Ицках Финци и Ивайло Христов, Иван Лечев от ФСБ и други. Видеата ще могат да се видят и чуят по няколко национални радиа и телевизии.

"Текстовете на клиповете идват от възрожденски произведения. Включени са Христо Ботев, Любен Каравелов, Васил Левски, писмата на четниците на Ботев и първата книга за Априлското въстание, написана от Райна Княгиня в Русия, след като е била изтезавана и избягала", разказа Ангелова.

По думите ѝ всички тези източници показват, че Априлското въстание е организирано от най-образованите и успешни хора - лекари, учители, предприемачи. "Всеки, посетил Копривщица, може да види къщите им и да осъзнае какво са жертвали за свободата - не просто живота си, но и материалното си благополучие, за една надпартийна, наднационална, надлична идея", подчерта Ангелова.

Редактор: Станимира Шикова