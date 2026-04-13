Националната кампания „150 години Априлско въстание“ под надслов „Свободата сам да избираш съдбата си“ обединява 13 български творци и общественици, които чрез различни проекти и послания връщат вниманието към събитията от 1876 година. Инициативата има за цел да представи Априлско въстание като символ на смелост, лична отговорност и стремеж към свобода, като същевременно поставя паралел с днешните граждански избори.

В студиото на „Здравей, България“ музикантът Орлин Павлов и историкът Александър Стоянов представиха идеите зад кампанията и значението на историческата памет. Те подчертаха, че посланието на проекта не е само поглед към миналото, а и призив към активно гражданско поведение в настоящето.

Орлин Павлов сподели, че участието му е продиктувано от желанието да се направи връзка между историята и днешния ден. Според него основният урок от миналото е идеята за свободата като личен избор - човек сам да определя съдбата си чрез действията си, включително чрез участието си в обществения живот и изборите.

Историкът Александър Стоянов насочивниманието към по-дълбоките уроци от Априлско въстание. Той подчерта, че въстанието е дело на малка, но решителна част от обществото, докато мнозинството остава пасивно. По думите му именно активността на малцина е поставила основата на бъдещата държавност, докато липсата на масово участие е позволила външни сили да определят развитието на събитията.

Стоянов предупреди, че историята не бива да се политизира и изкривява, като подчерта, че миналото не бива да се използва като инструмент за съвременни политически цели, а като източник на реални уроци за обществото.

Орлин Павлов насърчи хората да участват в обществения процес и да упражняват правото си на глас като форма на съвременна гражданска позиция.

Кампанията събира различни творци и общественици с общата цел да напомнят, че свободата не е даденост, а резултат от избори и действия. Посланието ѝ остава ясно - свободата означава не само историческа памет, но и ежедневна готовност за участие в бъдещето на обществото.

