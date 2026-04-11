„Тия направиха да прегърнем името българин”, заяви народната певица Валя Балканска. Тя е част от националната кампания за отбелязване на 150 години от Априлското въстание под надслов „Свободата сам да избираш съдбата си”.

В инициативата общо 13 български творци и общественици ще припомнят уроците и посланията на героите от историята. Кампанията цели да представи събитията от 1876 г. като пример за смелост и лична отговорност пред бъдещите поколения.

Национална кампания "150 години Априлско въстание": 13 истории за свободата днес

Валя Балканска цитира думите на Захари Стоянов за участниците във въстанието. „Тия бяха честни, непорочни като ангели, идеални, каквито в България едва ли ще се родят вече”, гласи част от посланието. В текста се припомнят имената на Левски, Бенковски и Кочо, както и всички работливи занаятчии, търговци и еснафлии, които са „омили лицето на България и защитили нашата опозорена слава”.

Според концепцията на кампанията творците ще пренесат зрителите при героите от историята, за да напомнят за уроците и посланията за свободата и изборите, които правим днес.

Редактор: Мария Барабашка