Осмокласник от София ще бъде екстрадиран във Франция заради фалшиви бомбени заплахи, решиха окончателно две съдебни инстанции, съобщи "24 часа".

Срещу 15-годишното момче, родено във Франция, но живеещо в България, е издадена европейска заповед за арест от съд в Страсбург. Той е обвинен, че през октомври 2025 г. е изпратил имейли със заплахи за бомби до учебни заведения, позовавайки се на „Ислямска държава“, което довело до евакуации.

Младежът е задържан, а Софийският градски съд и Апелативният съд потвърждават екстрадицията му, въпреки че той не желае да бъде предаден на френските власти. Споровете дали е пребивавал във Франция по време на деянията ще се разглеждат от местен съд.

Тъй като е непълнолетен, той ще бъде съден от специализиран съд. Максималното наказание, което може да получи, е до 2 години и половина лишаване от свобода.

