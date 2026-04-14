Корабът „Rich Starry” е първият плавателен съд, напуснал Персийския залив от началото на ограниченията на САЩ
Санкциониран от САЩ китайски танкер премина през Ормузкия пролив във вторник въпреки американската блокада на стратегическия морски път, сочат данни за корабоплаването. По информация на LSEG, MarineTraffic и Kpler, Rich Starry е първият кораб, който е преминал през пролива и е напуснал Персийския залив от началото на блокадата.
Танкерът и неговият собственик Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd бяха санкционирани от САЩ за търговия с Иран. Rich Starry е танкер от среден клас, който превозва около 250 000 барела метанол. Той е натоварен в последния си пристанищен пункт – Хамрия в Обединените арабски емирства, показват данните. Екипажът на танкера е китайски.
