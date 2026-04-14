Санкциониран от САЩ китайски танкер премина през Ормузкия пролив във вторник въпреки американската блокада на стратегическия морски път, сочат данни за корабоплаването. По информация на LSEG, MarineTraffic и Kpler, Rich Starry е първият кораб, който е преминал през пролива и е напуснал Персийския залив от началото на блокадата.

Танкерът и неговият собственик Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd бяха санкционирани от САЩ за търговия с Иран. Rich Starry е танкер от среден клас, който превозва около 250 000 барела метанол. Той е натоварен в последния си пристанищен пункт – Хамрия в Обединените арабски емирства, показват данните. Екипажът на танкера е китайски.