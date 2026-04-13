-
-
-
-
-
-
Отец Георги от храм "Св. Архангел Михаил" беше скрил в двора шоколадови яйца за децата
Във Варна се проведе турнир по борба с великденски яйца. За втора поредна година морската столица търсеше стопанина на най-здравото яйце.
Републиканско първенство по надиграване с яйца - така е известно състезанието сред децата. Те премериха сили в две категории - за най-коравото яйце и за най-красиво боядисаното. Победителите бяха определени в обща надпревара в двора на храма "Св. Архангел Михаил".
"Всяка година в неделята на Възкресение Христово правим такива борби с яйцата", разказа отец Георги Стоименов.
Победителите тази година на Преслава и Анита, но независимо от това кой спечели, губещи няма. Отец Георги се беше погрижил да има подаръци за всички деца – скрити шоколадови яйца в двора на манастира, а празникът продължи с търсенето им.
Последвайте ни