„Ръка, която дава, не обеднява” раздаде 1000 великденски пакета в Хасковско
Варна с нова кампания: Автобуси призовават за доброта към животните
Първи фестивал на козунака в село Бутово събра чужденци и местни традиции
„Нищо лично”: Празнични одежди за яйцата от жива вълна (ВИДЕО)
Боядисаха великденски яйца от над 40 вида птици в зоопарка в Бургас
3000 боядисани яйца и козунак ще раздадат за Великден във Велико Търново
Нестандартната рецепта съчетава традиционния вкус с иновативни и полезни съставки в село Долни Раковец
Козунак с черен чесън и шоколад е новото изкушение за Великден. Семейство Георгиеви от село Долни Раковец представиха нестандартната си рецепта в „меката на чесъна” в ефира на „Събуди се” по NOVA, където съчетават стара фамилна традиция с иновативни елементи.
Черният чесън всъщност е ферментирал обикновен бял чесън. Той се отличава с това, че „не мирише, има сладък вкус и консистенция като на конфитюр”. По думите на стопаните продуктът е изключително богат на антиоксиданти и се приема за естествен пробиотик, което го прави здравословен компонент към празничния обреден хляб.
Рецептата е наследствена, предавана от баба на майка, а сега вече и на двете дъщери в семейството. „След 15 години живот извън България за мен този празник е точно това - да бъда със семейството и децата си и да усещам аромата на козунака”, сподели майката Яни.
В приготвянето на козунака се влага смес от черен чесън и шоколад, което придава уникален „умами” вкус на печивото. Въпреки нестандартното съчетание, вкусът е описан като сладък и приятен, без познатия остър аромат на традиционния чесън.
