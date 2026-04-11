Козунак с черен чесън и шоколад е новото изкушение за Великден. Семейство Георгиеви от село Долни Раковец представиха нестандартната си рецепта в „меката на чесъна” в ефира на „Събуди се” по NOVA, където съчетават стара фамилна традиция с иновативни елементи.

Черният чесън всъщност е ферментирал обикновен бял чесън. Той се отличава с това, че „не мирише, има сладък вкус и консистенция като на конфитюр”. По думите на стопаните продуктът е изключително богат на антиоксиданти и се приема за естествен пробиотик, което го прави здравословен компонент към празничния обреден хляб.

Рецептата е наследствена, предавана от баба на майка, а сега вече и на двете дъщери в семейството. „След 15 години живот извън България за мен този празник е точно това - да бъда със семейството и децата си и да усещам аромата на козунака”, сподели майката Яни.

В приготвянето на козунака се влага смес от черен чесън и шоколад, което придава уникален „умами” вкус на печивото. Въпреки нестандартното съчетание, вкусът е описан като сладък и приятен, без познатия остър аромат на традиционния чесън.

