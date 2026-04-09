Двама мъже с раници, пълни с близо 90 хиляди евро, са арестувани в Пловдив. Полицията реагирала след оперативен сигнал, че мъже теглят крупни суми от банков клон с цел влагането им в купуване на гласове за предстоящите избори, научи NOVA.

Парите са теглени в брой и тъпкани в раници.

Мъжете били обградени и арестувани на паркинг на голяма търговска верига. И двамата са с много криминални регистрации и осъждани за пране на пари, придобити по престъпен начин.

При извършения обиск са открити общо 88 720 евро. Полицията разследва и участието на двамата в по-мащабна престъпна схема.