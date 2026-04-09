Снимка: Официален профил на Георги Кандев във Facebook
Трима души са получили пари с цел да бъдат раздавани на жители от община Ябланица, съобщи Георги Кандев
Задържан е 53-годишен криминално проявен мъж, в чийто дом са открити над 40 000 евро. Арестът е извършен при специализирана полицейска операция в Ловешко, съобщи и.д главен секретар на МВР Георги Кандев в публикация във Facebook.
По негови думи в сряда, след получена оперативна информация за подготвяно купуване на гласове в село Брестница, област Ловеч, незабавно е организирана специализирана полицейска операция.
По данни на МВР трима души са получили пари с цел да бъдат раздавани на жители от община Ябланица за гласуване в полза на конкретна политическа сила, посочи Кандев.
Работата по случая продължава.
