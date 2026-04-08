Пореден ден на акции срещу купения и манипулиран вот в няколко краища на страната.

Петима души са задържани при операция за противодействие на изборните престъпления в Хасковско.

Директорът на ОД на МВР-Хасково Мирослав Христов поясни, че акции се провеждат от 18 март. „През последното денонощие на територията на областта за задържани петима, образувани са пет досъдебни производства. Установени са списъци с имена и парични суми срещу тях“, съобщи той.

По думите му в проверките участват служители на няколко подразделения на полицията - охранителна, икономическа, жандармерията. „21 лица са задържани от началото на спецоперацията. Образувани са общо 16 досъдебни производства. Постъпилите сигнали за купен вот са 52. За справка - преди изборите през октомври 2024 г. са били образувани 3 производства с пет задържани. Предупредителните протоколи са 116 до момента, а тогава са били 51. От 40 до 75 евро са сумите, предлагани за купени гласове“, съобщи Христов.

По негови данни в Харманли са установени списъци с имена на лица и парични суми срещу тях, собственост на 51-годишен мъж. Става дума за човек без трудова дейност. Задържаните са от общините Хасково, Димитровград и Ивайловград, като част от лицата се занимават с лихварство, а има и криминално проявен за грабежи. Данните на полицията показват, че срещу опростяване на заеми и вересии граждани се склоняват да гласуват за определена политическа партия.

⇒ Хасан Адемов: Изборът не може да бъде между хляба и бюлетината

Служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов обяви, че над 25 800 души в област Хасково получават подкрепа по линия на „Европейската солидарност”, а общо над 30 000 са потребителите на социални услуги в региона. Той подчерта, че тези хора са изключително уязвими и лесно податливи на манипулации.

„Ние сме тук, за да подкрепим тези хора да не се подават на натиск. Тази помощ не е от политически партии, лидери или местни авторитети – тя е от държавния бюджет и европейските фондове”, заяви Адемов. Министърът съобщи за конкретно нарушение, установено от Инспектората на министерството: държавен служител от Дирекция „Социално подпомагане” – Хасково е присъствал на събитие за номиниране на кандидати за народни представители в работно време. Адемов бе категоричен, че ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.

⇒ БЧК-Хасково: Снимките със знака на политическа партия са стари

В центъра на скандала попадна и раздаването на помощи от Българския червен кръст. Представена беше снимка, на която се вижда лого на политическа партия на пункт за раздаване на храна.

Минка Мечеринкова от БЧК-Хасково категорично отрече обвиненията за настояща политическа намеса. „Никога в годините не сме допускали такова нещо. Тази снимка може да е отпреди три години. Ние започнахме настоящото раздаване на 16 март и тогава такива знаци нямаше”, заяви тя.

Арестуваните до момента са петима.

МВР с рекордна статистика: Ръст на сигналите до 400%

Главният секретар на МВР Георги Кандев представи стряскащи данни за изборните нарушения в страната. По думите му, активността на полицията е довела до огромен скок в разкриваемостта спрямо предходния вот:

Сигнали за нарушения: 1291 (при 234 на предходните избори);

Досъдебни производства: 362 (при 64 на предходните избори;

Задържани лица: 225 (при 42 на предходните избори).

„Средният ръст на разкритите нарушения е между 250% и 400%. МВР не издава присъди, ние събираме доказателства и ги предаваме на прокуратурата”, подчерта Кандев. Той потвърди, че сигналът за раздаване на помощи в Хасково ще бъде детайлно проверен от Областната дирекция на МВР.

Андрей Гюров: 223 души са задържани за купуване на гласове, това е почти един парламент

Мащабна акция на полицията и жандармерията се провежда и в Русенско срещу купуването на гласове и конвенционалната престъпност. Операцията е започнала рано тази сутрин, като още преди 6 часа са били изградени контролно-пропускателни пунктове в няколко квартала на Русе и в извънградски райони. По информация на полицията действия се извършват и в град Ветово - район, който традиционно попада във фокуса на подобни операции преди избори. Очаква повече информация да бъде оповестена по-късно през деня. По време на проверките жители на квартали, известни в миналото с подобни практики, заявиха, че търговията с гласове вече не се наблюдава.

Очаква се в района да пристигнат социалният министър, главният секретар на МВР и заместник-министърът на правосъдието.

При акции на жандармерията и полицията в Пазарджишко са задържани 14 души. От полицията уточниха пред NOVA, че усилията са насочени към противодействие на престъпността и гарантиране на честността на изборния процес. За да бъде обхванат целия регион, в подкрепа на местните полицаи са се включили и мобилни екипи на Зоналното жандармерийско управление в Пловдив. Съвместно с представители на други държавни контролни органи, полицаите са инспектирали общо 73 обекта, множество лица и превозни средства. Под лупа са поставени финансови дружества, заложни къщи и различни търговски обекти. По време на масовите проверки са съставени 12 акта и 225 фиша. Това потвърди говорителят на ОДМВР- Пазарджик Мирослав Стоянов. Той допълни, че полицаите са успели да установят и авторите на две кражби - едната от офис, а другата от частно жилище.

В хода на проверките органите на реда са се натъкнали на 7 души, които до момента са били обявени за издирване.

Мащабна полицейска операция е проведена рано тази сутрин и на територията на област Плевен, съобщи във Facebook изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев.

В хода на акцията са проверени общо 320 души, като са установени множество нарушения и данни за извършени престъпления. За изборни нарушения са съставени 12 протокола.

Най-тежките установени нарушения са открити в населените места Буковлък и Кнежа, където органите на реда са намерили 3200 евро и 340 паунда, както и списъци с имена и конкретни суми срещу тях. По думите на Кандев това е сериозен сигнал за организирани опити за влияние върху вота.

Девет са арестуваните при полицейска операция на територията на област Стара Загора. При четирима от задържаните има доказателства за купуване на гласове и изборни нарушения, като по случаите са образувани досъдебни производства. Комисар Георги Георгиев от ОДМВР Стара Загора обясни, че са намерени тефтери и списъци, в които са написани трите имена, ЕГН и секция, в която ще се гласува. "Това ни дава основание да смятаме, че има вече подготовка и реализация на този вид престъпление", допълни той. "На някои места се раздават дърва, на други - хранителни продукти - олио, захар, леща", коментира още той.

Двама мъже са задържани при специализирана операция на територията на област Кърджали, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР, цитирани от Валентина Стоева, кореспондент на БТА в Кърджали. При извършени претърсвания в къщите на арестуваните са намерени 9000 евро и три тетрадки със записани имена и суми. Образувани са бързи производства.

От пресцентъра на дирекцията допълват, че в хода на операцията са проверени 38 обекта, 156 моторни превозни средства, 227 души. Обект на проверките са били моторни превозни средства, обекти с финансов ресурс за неправомерно влияние върху вота на гражданите.