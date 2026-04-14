Посланиците на Израел и Ливан в Съединените щати ще се срещнат днес във Вашингтон. В разговора ще участва и държавният секретар Марко Рубио. Целта на преговорите е да се сложи край на конфликта, обхванал Южен Ливан, където Израел нанася удари по позиции на „Хизбула”.

В понеделник лидерът на подкрепяната от Иран шиитска групировка Наим Касем призова Ливан да отмени планираната среща с Израел. Групировката отхвърля идеята за преки преговори с Израел.

Откакто Ливан беше въвлечен в регионалния конфликт от „Хизбула” на 2 март, израелските удари са отнели живота на над 2000 души и са станали причина за разселването на над един милион.

Редактор: Мария Барабашка