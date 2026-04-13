Полицай се оказва най-желаната професия сред момчетата в Япония, докато момичетата мечтаят за работа в сладкарница или пекарна. Това показва най-новото годишно проучване на Kuraray Co., цитирано от БТА

За втора поредна година най-много момчета, започващи начално училище, посочват професията полицай като своя мечта. След нея се нареждат спортът, пожарникарската професия и спасителните дейности. При момичетата обаче лидерската позиция остава непроменена вече 28 години. Те най-често искат да се занимават с приготвяне на торти и хляб.

Проучването обхваща около 4000 деца - по равно момчета и момичета, които са попитани с какво искат да се занимават, когато пораснат. Интересен детайл е, че сред момчетата, мечтаещи за спортна кариера, над половината предпочитат футбола, докато интересът към бейзбола продължава да спада за сметка на други спортове като баскетбола.

При момичетата на второ място се нареждат професиите от развлекателната индустрия - модели и музикални изпълнители. В същото време професии като пожарникар и спасител достигат рекордно високи позиции, което според авторите на изследването показва нарастващ интерес към дейности, свързани с помощ на хората.

Засилен е интересът и към модерни професии – влогърите вече попадат сред желанията, заемайки седмо място при момчетата и 17-о при момичетата.

Въпреки това родителите остават по-консервативни. За тях най-добрата професия за децата им е тази на държавен служител.

