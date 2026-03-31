Сезонът на цъфтежа на вишневите дървета в Япония официално започна, като тази година настъпи с около пет дни по-рано в сравнение с миналата. Хиляди местни жители и туристи се стекоха в парковете, за да се насладят на едно от най-емблематичните природни явления в страната.
Сред най-посещаваните места е паркът „Уено", който по традиция се превръща в бяло-розова приказка през пролетта. Посетителите споделят, че съчетанието от хубаво време и красиви цветове прави преживяването особено впечатляващо. А за много японци това е не просто природно явление, а дългогодишна традиция – да се събират с близки и приятели под цъфтящите дървета, да се хранят и да прекарват време заедно.
Сакура разцъфна и даде старт на пролетния сезон в Япония (ВИДЕО)
Сезонът, известен като „ханами“, привлича и туристи от цял свят. Част от тях пътуват специално до Япония, за да видят прочутите сакури, които според мнозина нямат аналог.Редактор: Дарина Методиева
