Любимото цвете на Япония- японската вишна, сакура - е разцъфнало, а това официално дава старт на пролетния сезон. От метеорологичната обсерватория заявиха, че тазгодишното разцъфване е с пет дни по-рано от обичайното.

Необичайно студено време на празника на вишната в Токио

Черешовите цветове обикновено достигат своя пик в края на март до началото на април, когато страната отбелязва началото на новата учебна и бизнес година. Растението има символно значение за японската култура от векове.

