Легендарната британска рок група „Дийп пърпъл“ направи кратка визита в Япония, която се превърна в специален момент за премиера Санае Такаичи - известна почитателка на хардрока и дългогодишен фен на бандата.

Музикантите се завърнаха в страната, където за първи път изнасят концерти преди повече от половин век, и бяха посрещнати с топъл прием в Токио.

Репутацията на Такаичи като любител и аматьор барабанист е добре позната в Япония. Тя често е споменавала „Дийп пърпъл“ сред любимите си групи, редом с „Блек сабат“ и „Айрън мейдън“.

По време на срещата премиерът развълнувано се обърнала към барабаниста Иън Пейс с думите „Вие сте моят бог“, на английски, и му поднесла комплект японски барабанни палки със свой автограф.

След кратка фотосесия с вокалиста Иън Гилън и останалите членове на групата, Такаичи разказала, че за първи път е слушала албума Machine Head още като ученичка. В него са включени емблематични песни като „Smoke on the Water“ и „Highway Star“. Тя допълнила, че в гимназията е свирила на клавишни, а по-късно се е насочила към барабаните.

„Дълбоко уважавам начина, по който продължавате да пишете рок история, като приемате нови предизвикателства и създавате музика, която остава завладяваща и до днес“, заявила Такаичи чрез преводач.

Връзката на групата с Япония е дългогодишна - именно там е записан легендарният концертен албум Made in Japan през 1972 г. „Дийп Пърпъл“ започва новото си турне в страната тази седмица с концерт в залата Nippon Budokan в Токио.

