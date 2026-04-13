Военен дрон, натоварен с четири снаряда, беше открит на плажа в местността „Корабите“ в Синеморец. По случая незабавно е задействан специализиран екип от Военноморските сили на България, базиран в Бургас.

Военнослужещите извършили разузнаване на място, след което иззели и обезопасили откритите боеприпаси. Четирите снаряда са транспортирани до базата в Бургас за последващо унищожаване при контролирани условия.

Снимка: МО

Поради съмнения за наличие на остатъчни взривни вещества, които не могат да бъдат безопасно отстранени, дронът е унищожен на място чрез контролиран взрив. Операцията е проведена при стриктно спазване на всички мерки за сигурност.

Снимка: МО

Действията са предприети по искане на областната администрация и след одобрение от началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов. Екипът бил активиран със заповед на командира на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов.

